- Chciałam państwu przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować, całej Izbie, dziękuje klubowi parlamentarnemu PiS za dwa lata wspólnej naszej pracy, ale również chcę podziękować wszystkim państwu posłom z pozostałych klubów - powiedziała Szydło, która zabrała głos po rozpoczęciu piątkowych obrad Sejmu.

- To był dla mnie zaszczyt w ciągu tych dwóch lat pełnić funkcję premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej - oświadczyła Szydło.

W czwartek Komitet Polityczny PiS przyjął rezygnację Beaty Szydło z funkcji premiera; rezygnacja została przyjęta. Komitet Polityczny PiS wysunął na stanowisko premiera kandydaturę obecnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Szydło złożyła w Sejmie również ważną polityczną deklarację: Świadoma odpowiedzialności za moment historyczny, w którym znalazła się w tej chwili Polska, pozostanę w rządzie po to, by razem z Prawem i Sprawiedliwością budować dobrą zmianę. Podziękowała też Polakom za to, że wspierali jej rząd.

- To, co robiliśmy przez te dwa lata, jest bardzo ważne dla Polski i dla Polaków, w ciągu tych dwóch lat udało się zrobić bardzo wiele dobrego, jestem dumna z tego, że rząd PiS w tym czasie przywrócił wiarę Polaków w polskie państwo, przywrócił godność polskim rodzinom, a przede wszystkim, że Polska tak wspaniale się rozwija - powiedziała premier w trakcie piątkowych obrad Sejmu.

- Filarami naszego rządu są rodzina, bezpieczeństwo i rozwój, właśnie rozwój jest tym kluczem, który może dać nam w przyszłości dobre szanse na to, by Polska stała się nie tylko bezpiecznym państwem, nie tylko państwem, w którym chcą mieszkać polskie rodziny (...), ale byśmy byli konkurującymi gospodarką z najlepszymi, to jest to najważniejsze wyzwanie, które stoi w tej chwili przed nami wszystkim - oświadczyła Szydło.