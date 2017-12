Podczas kieleckiego spotkania Gowin powiedział, że Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska podjęły decyzję o wspólnym starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Podpisaliśmy dzisiaj z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro porozumienie w tej sprawie – dodał.

Podkreślił, że wierzy, iż "obóz Zjednoczonej Prawicy - zjednoczony i poszerzony o nowe środowiska, pójdzie razem także w wyborach parlamentarnych". - Po to, aby poprosić naród o odnowienie mandatu zaufania, mandatu do ponownego rządzenia. Chcemy być do 2019 roku solidarnym partnerem dla innych ugrupowań Zjednoczonej Prawicy. Wierzymy, że możemy wspólnie te wybory wygrać – mówił Gowin.

Gowin podkreślił też, że "jest przekonany, iż w 2020 roku w wyborach prezydenckich, podobnie jak w 2015, obóz Zjednoczonej Prawicy jednoznacznie poprze prezydenta Andrzeja Dudę". - Chcę jasno zadeklarować, że Porozumienie - w osobie Andrzeja Dudy upatruje przyszłego kandydata na prezydenta Polski dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy – zaznaczył.