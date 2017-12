O godzinie 17 prezydent Andrzej Duda ma powołać rząd, na którego czele stanie Morawiecki - dotychczasowy wicepremier, minister finansów i rozwoju w rządzie Beaty Szydło. Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu ma się odbyć we wtorek.

W przesłanym PAP komunikacie prasowym Partia Razem przekonuje, że Morawiecki to "współwłaściciel jednego z banków" i wzywa polityka do "rozliczenia z konfliktu interesów". Według informacji podanych przez ugrupowanie Morawiecki, który w latach 2008-2015 był prezesem zarządu BZ WBK, posiada akcje tego banku o wartości ponad 5 milionów złotych. Jak dodano, ich wartość - a wraz z nią majątek Morawieckiego - rosła w okresie, gdy pełnił stanowiska rządowe.

Ugrupowanie cytuje w swoim stanowisku Zandberga, który wskazuje, że jako premierowi Morawieckiemu podlegać będzie m.in. Komisja Nadzoru Finansowego i "to od jego decyzji będzie teraz zależało, ile zarobią banki i czyim kosztem". - To olbrzymi konflikt interesów i Morawiecki powinien się z niego rozliczyć, zanim obejmie urząd premiera - podkreślił jeden z liderów Partii Razem. Jeśli Morawiecki nie pozbędzie się udziałów w banku, to - zdaniem polityka - "będą realne podstawy, by obawiać się, że premier sprzyja interesom BZ WBK".

Jak ocenił Zandberg, aby "oczyścić sytuację" desygnowany na szefa rządu polityk powinien sprzedać posiadane przez siebie akcje BZ WBK i ulokować je "w tzw. ślepym funduszu powierniczym".

Zandberg przekonywał też, że w okresie, gdy Morawiecki był wicepremierem i szefem resortu rozwoju, forsował on "rozwiązania korzystne dla sektora bankowego np. zwolnienie z podatku dla funduszy inwestujących w biurowce". - Podobne zmiany przepchnięto w Hiszpanii i zyskał na tym Bank Santander, którego polskim oddziałem jest BZ WBK - zaznaczył.

Zdaniem polityka Razem wzrost cen akcji BZ WBK był również efektem wycofania się przez rządzących z pomocy frankowiczom. - To m.in. dzięki temu akcje BZ WBK poszybowały w górę. Są dziś o kilkadziesiąt procent droższe niż w momencie, gdy PiS obejmował władzę - argumentował.

Jak ocenił Zandberg, Morawiecki "zachowałby się przyzwoicie, gdyby zachował równowartość akcji z października 2015 roku"; nadwyżkę uzyskaną w czasie, gdy pełnił funkcję wicepremiera, powinien zaś - jego zdaniem - "przekazać na cele społeczne np. na pomoc ofiarom nieuczciwych praktyk sektora bankowego".