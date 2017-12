Morawiecki podkreślił, że ogromnym zaszczytem jest dla niego, że może stanąć na czele rządu. Traktuję tę służbę publiczną, nie jako władzę, tylko jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w imieniu obywateli, w takim kształcie, żeby obywatelom żyło się jak najlepiej - podkreślił.

Mogę obiecać, że będzie to rząd, który będzie chciał czerpać najlepsze doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć, a więc będzie to też rząd kontynuacji. Naszą latarnią, naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina - bezpieczna rodzina, będzie praca - godna praca, będzie mieszkanie - mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób - mówił Morawiecki.

Jak dodał, to są cele społeczne, które można realizować przede wszystkim wtedy, kiedy "kwitnie gospodarka, kiedy rozwijają się wszystkie filary gospodarcze". I to jest to, na czym na pewno będziemy się koncentrować - zadeklarował Morawiecki.

Morawiecki: W tyglu światowych doświadczeń i ogniu sporów będziemy kierować się dobrem RP

Morawiecki zapewniał, że jego rząd będzie dbał o zachowanie tożsamości kulturowej i dziedzictwa kulturowego Polski.

W tym tyglu dzisiejszych europejskich i światowych doświadczeń, w ogniu różnych sporów na pewno będziemy kierować się oczywiście, tak jak wszyscy to przysięgaliśmy, dobrem Rzeczypospolitej i jej obywateli - mówił.

"Jednocześnie będziemy starali się, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem jednoczonej Polski, żeby był rządem wszystkich obywateli, żebyśmy byli akceptowani, żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali - to byłoby największym sukcesem, największym zaszczytem" - dodał.

Premier podkreślił, że kierowany przez niego rząd będzie rządem "nadziei i optymizmu". Chcemy, żeby ten optymizm, który zagościł pod wieloma strzechami, ten uśmiech na twarzy dzieci, żeby on rozprzestrzeniał się jak najszerzej w naszym społeczeństwie. To będzie też dla nas wyznacznik, bo działamy, żyjemy, rządzimy przede wszystkim w imieniu obywateli i dla nich - powiedział Morawiecki.