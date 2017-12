O zatrzymaniu mężczyzny poinformował PAP rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. To 40-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego - powiedział Petrykowski. Dodał, że na tym etapie policja nie będzie udzielać szczegółowych informacji. Nie udziela ich też prokuratura. Szef Wydziału Zamiejscowego Departamentu przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prok. Robert Tomankiewicz powiedział PAP, że trwają czynności procesowe z zatrzymanym.

Do podpalenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Drzwi biura poselskiego minister Beaty Kempy zostały oblane łatwopalną cieczą i podpalone. Na elewacji budynku pozostawiono napisy o treści: H-7102 21.21. CALIFOR UBER ALES NIE. Nikt nie ucierpiał, choć biuro znajduje się na parterze budynku mieszkalnego w centrum miasta, w pobliżu rynku.

Minister Beata Kempa jest posłanką Solidarnej Polski wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości; jest członkiem rządu - w poniedziałek w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego ponownie uzyskała nominację. Syców to jej rodzinne miasto.

Opozycja potępia

Stanowczo potępiamy i sprzeciwiamy się wszelkim aktom agresji- napisał we wtorek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Atak na biura posłów PiS: Beaty Kempy oraz Andrzeja Melaka potępiła także posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring- Wielgus.

Z piątku na sobotę zostało oblane farbą wejście do wspólnego biura poselskiego posłów Andrzeja Melaka, Jarosława Krajewskiego i Ewy Tomaszewskiej w Warszawie, przy ul. Puławskiej 130. Ataki na biura posłów PiS potępili politycy opozycji.

- Chcielibyśmy jeszcze potępić wybryki chuligańskie na biura poselskie posłów PiS - Beaty Kempy i pana Melaka. Uważamy, że takie wybryki chuligańskie naprawdę niczemu nie służą i potępiamy takie sytuacje. Apelujemy, aby swoich wyborców wybierać podczas demokratycznych wyborów, aby w ten sposób nie okazywać swojej niechęci albo innego zdania, ponieważ takie sytuacje doprowadzają do eskalacji. Nie zgadzamy się z takim sposobem wyrażania swojego sprzeciwu - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus.

Natomiast przewodniczący PO Grzegorz Schetyna napisał we wtorek na Twitterze, że: "Atak na biuro Beaty Kempy to działanie nie do zaakceptowania. Stanowczo potępiamy i sprzeciwiamy się wszelkim aktom agresji".