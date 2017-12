- Jestem niemal pewien, że rekonstrukcja rządu zostanie przeprowadzona na początku przyszłego roku - w styczniu; wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie - powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zapytany, którzy ministrowie zostaną "wymienieni", odpowiedział: "Wchodziłbym tutaj w rolę premiera - którym nie jestem - gdybym chciał wymieniać jakieś nazwiska, ale wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie".

Prezes PiS w "Gościu Wiadomości" w TVP podkreślił, że słuchając expose Morawieckiego zwrócił uwagę na to, że premier przedstawił szeroką panoramę polskich spraw, które wymagają naprawy. - Powiedział, jeśli nie o wszystkim, bo nikt nie jest doskonały, to prawie o wszystkim w naprawdę znakomitym wystąpieniu i mówił konkretnie - podkreślił.

- Ta konkretność plus ta szerokość ujęcia spraw, to był te cechy charakterystycznego tego wystąpienia, jakiego dawno nie słyszeliśmy w Sejmie - dodał lider PiS.

Jarosław Kaczyński w #GośćWiadomości: Premier Morawiecki mówił konkretnie i szeroko ujął sprawy#wieszwiecej #expose pic.twitter.com/3DdtZR9h9M — TVP Info 🇵🇱 (@tvp_info) 12 December 2017

Prezes PiS ocenił, że w trakcie sejmowej debaty nad expose Morawieckiego opozycja "starała się" i "jak na nich było spokojnie". - Usiłowali słuchać, miny był nietęgie, bo nie mają nikogo, nawet porównywalnego - stwierdził Kaczyński.

- My w tej chwili zmieniamy jednego bardzo dobrego premiera, mówię o Beacie Szydło, to była świetna premier, na drugiego, jestem przekonany, też świetnego premiera. Wynika to z pewnej zmiany sytuacji. Ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, że w ciągu tych dwóch pierwszych bardzo ciężkich lat premierem dobrym skutecznym, zdeterminowanym, odważnym konsekwentnym i twardym była Beata Szydło - dodał Kaczyński.