Marcin Horała (PiS) na porannej środowej konferencji prasowej, przed debatą nad projektem w Sejmie zapowiedział, że w II czytaniu jego klub zaproponuje kilka poprawek, które wychodzą na przeciw głosom, które pojawiły się w debacie publicznej.

Pierwsza z nich to pozostawienie JOW-ów najmniejszych gminach, do 20 tys. mieszkańców - poinformował poseł PiS. Dodał, że w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców PiS proponuje wybory proporcjonalne.

Łukasz Schreiber dodał, że kolejne poprawki dotyczą komisarzy wyborczych: komisarzy nie będzie blisko 400, jak przewidywał projekt, lecz stu. Okręgiem działania dla każdego z nich będzie okręg do Senatu - dodał poseł PiS.

Jak poinformował, komisarze nie będą dzielili okręgów wyborczych (co przewidywał projekt). Odchodzimy od tego pomysłu, pozostawiamy tę kompetencję na najbliższe wybory radom gmin, radom powiatów i sejmikom wojewódzkim - zapowiedział poseł.

Podkreślił te że bez zmian pozostanie wielkość okręgów wyborczych. Schreiber powiedział, że PiS przygotował także poprawę dotyczącą wydłużenia kadencji w samorządach do 5 lat.

Sasin: PKW jest od tego, żeby pracować, a nie utyskiwać

Państwowa Komisja Wyborcza jest od tego, żeby pracować, a nie utyskiwać, że czegoś nie da się zrobić - podkreślił w środę w TVP info poseł PiS Jacek Sasin. W jego ocenie zmiany w Kodeksie wyborczym są potrzebne, a rok do wyborów samorządowych to dużo czasu, by PKW mogła je przeprowadzić.

Sasin podkreślił, że jest przekonany o potrzebie zmian w Kodeksie wyborczym. Zaznaczył, że PiS zależy na tym, aby "ci, którzy są najbardziej zainteresowani wynikiem tych wyborów, czyli samorządowcy, właśnie tych wyborów nie organizowali i nie liczyli głosów, bo to jest system patologiczny".

Stąd apolityczni komisarze wyborczy wybierani przez Państwową Komisję Wyborczą, której w tej chwili nie wybrali politycy - tłumaczył poseł. Jak dodał, PKW rzeczywiście będzie wybrana na nowo, ale dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych.

Na uwagę dziennikarza, że PKW mówi o problemach związanych z organizacją wyborów po zmianach, poseł PiS mówił: "nie przyjmuje takich argumentów". Od tego jest PKW, żeby pracować, a nie utyskiwać, że czegoś nie da się zrobić - podkreślił.

Sasin przypomniał, że do wyborów samorządowych pozostał jeszcze rok. Ocenił, że jest to "naprawdę dużo" czasu, żeby "zatrudnić komisarzy wyborczych i te wybory przeprowadzić".

Projektem PiS zmian w kodeksie wyborczym Sejm zajął się w środę rano.