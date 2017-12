- Nowoczesna wybrała swój zarząd (...). M.in. do zarządu wszedł Ryszard Petru i Kamila Gasiuk-Pihowicz - powiedziała Lubnauer. Wymieniła także innych wybranych członków zarządu Partii.

- W styczniu spotkamy się na spotkaniu, na którym będziemy konstytuować zarząd, czyli wybierzemy wiceprzewodniczących. (...) Będę chciała, żeby każdy dostał zadania zgodnie z tym, co chciałby robić i co mógłby robić dla Nowoczesnej. Uważam, że to jest bardzo ważne, że mamy już dobrze funkcjonujący - mam nadzieję - zarząd, który jest w stanie przez najbliższe cztery lata pracować dla Nowoczesnej - mówiła.

- Jest to zarząd, który jest wybrany spośród różnych środowisk Nowoczesnej, jest to zarząd, który - myślę, że - dobrze reprezentuje wszystkich nowoczesnych - dodała.

Lubnauer wyjaśniła, że teraz rada krajowa podejmuje różne uchwały, w tym uchwały dotyczące gospodarki i podejścia Nowoczesnej do tego, co PiS robi z gospodarką, a także uchwały dotyczące działań Nowoczesnej mające charakter strategiczny.

Ryszard Petru wyjaśnił, że w uchwale "gospodarczej", która została przyjęta wszystkimi głosami, zwrócono uwagę na "nieodpowiedzialną politykę rządu, która była prowadzona przez ostatnie dwa lata".

Z informacji, do których dotarła PAP, o miejsce w zarządzie ubiegało się 19 polityków Nowoczesnej. Byli to: Jacek Bury, Barbara Dolniak, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tadeusz Grabarek, Katarzyna Kalinowska, Ewa Lieder, Jerzy Meysztowicz, Piotr Misiło, Mirosław Pampuch, Ryszard Petru, Sławomir Potapowicz, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, Mateusz Sabat, Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Skiba, Adam Szłapka, Witold Zembaczyński, Jolanta Zjawińska.

Nowy zarząd Nowoczesnej, oprócz przewodniczącej partii, ma 15 członków