Słyszałem, że rząd ma wzmocnić pan minister Suski. Tak słyszałam, ale to zobaczymy - mówi Jurek w "Salonie Politycznym Trójki", odpowiadając na pytanie o "kroczącą rekonstrukcję" w rządzie.

Jeśli byłaby to prawda, to by wzmocnił? - drążyła dziennikarka. - To jest na pewno mocna karta - odpowiedział polityk uśmiechając się.

I? Ale dlaczego się pan śmieje? - padło następne pytanie, na które Marek Jurek najpierw wybuchnął śmiechem.

Nie śmieje się. Premier dobiera swoich współpracowników, wiec będziemy oceniać efekty - powiedział w końcu. Potem tłumaczył, że bardzo lubi posła Marka Suskiego, że to uśmiech z życzliwości.