Jak podkreślono, uwagi te dotyczyć będą głównie powoływania komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego. - Nie wypada mi prezydenta nakłaniać do jakiejś decyzji, bo to pan prezydent sam najlepiej wie, ograniczę się do uwypuklenia kwestii, które uważamy za bardzo niebezpieczne dla procesu wyborczego – podkreśla cytowany w informacji sędzia Hermeliński.

W ocenie szefa PKW zmiany, zaproponowane w ostatniej chwili do nowelizacji Kodeksu wyborczego, wprowadzają „bardzo silny element rządowy” do procesu wyborczego. Chodzi o wskazywanie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji kandydatów na komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Według sędziego Hermelińskiego, jeśli uchwalone przez Sejm zmiany w Kodeksie wyborczym wejdą w życie, PKW stanie się „kwiatkiem do rządowego kożucha” a Krajowe Biuro Wyborcze – agendą rządową.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm zmianą Kodeksu wyborczego minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przedstawiać Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na 100 komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jeśli PKW nie powoła ich w określonym czasie, minister będzie mógł sam „niezwłocznie” powołać zarówno komisarza, jak i nowego Szefa KBW.

W środę nowelizacją Kodeksu wyborczego zajmie się Senat.

Wojciech Hermeliński został przez Marszałka Senatu zaproszony na spotkanie oraz na posiedzenie plenarne Izby - podkreśla PKW.