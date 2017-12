O rozmowach wiedziała Nowogrodzka. Sprzyjała im ambasada USA w Warszawie. Nasi informatorzy ze strony PiS i instytucji unijnych przekonują, że porozumienie wydawało się gotowe. Do 2017 w skład TK mieli wejść sędziowie wybrani przez Sejm zdominowany przez PiS. Prawo i Sprawiedliwość miało również wybrać "swojego" przewodniczącego Trybunału. Rozwiązanie było czystą polityką. Wówczas nikt jednak nie miał złudzeń: spór zaszedł za daleko i nie da się go załatwić w duchu pozytywizmu prawniczego.

-Potwierdzam, że takie symultaniczne rozmowy z Komisją i opozycją prowadzono. Proponowano różne scenariusze. Wydawało się, że kompromis był blisko. Zastrzegam jednak, że nigdy nie doszło do bezpośrednich negocjacji, przy jednym stole, między PiS i opozycją w sprawie Trybunału Konstytucyjnego - mówi DGP wysokiej rangi przedstawiciel obozu rządzącego. Szukaliśmy po stronie rządowej osób, które po pierwsze rozumiały jak bardzo szkodliwy dla Polski jest spór z Komisją, po drugie takich, które były wystarczająco silne w PiS, by przekonać prezesa Jarosława Kaczyńskiego do konieczności poszukiwania porozumienia – relacjonuje informator DGP ze struktur europejskich. Taką osobą był ówczesny wicepremier Morawiecki i dysponujący kanałami komunikacji z posłami PO Jarosław Gowin. Równocześnie chcieliśmy dotrzeć jak najbliżej Nowogrodzkiej - dodaje. Mediatorem miał być również jeden z kościelnych hierarchów.

