Grzegorz Schetyna oceniał w "Kropce nad i" na antenie TVN24 ostatnie zmiany w rządzie. Zdaniem lidera PO, pokazały one, że Mateusz Morawiecki jest zakładnikiem Kaczyńskiego. Najbardziej przewodniczący Platformy krytykował nominację Marka Suskiego na szefa gabinetu politycznego. To oznacza, że prezes Kaczyński upokarza Morawieckiego. Pokazuje mu swojego asystenta i oficera politycznego do pilnowania spraw: biurka, korespondencji, komputera i codziennej aktywności- powiedział.

Zdaniem Schetyny takie zachowanie prezesa PiS, który mebluje gabinet Morawieckiemu jest żenujące i kompromitujące. Szef PO skrytykował też postępowanie nowego premiera, który przyznaje się do tego, że jeszcze oczekuje Marka Suskiego i go wita na pokładzie. Można akceptować taką formułę funkcjonowania, tylko ja uważam, że na końcu swoją wiarygodnością płaci ten, kto się godzi na taką sytuację - stwierdził lider Platformy.