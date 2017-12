Szef PKW przyznał w Radiu ZET, że już od wielu lat zna Jarosława Kaczyńskiego. - (Byliśmy blisko-red.) z dwóch powodów. Po pierwsze z takiego naszego, że tak powiem bliskości z dzieciństwa. Byliśmy kolegami z Żoliborza, blisko mieszkaliśmy, chodziliśmy do szkoły podstawowej. Potem byłem związany nie jakoś instytucjonalnie, bo nigdy nie byłem członkiem partii, natomiast z PC rzeczywiście jakoś tam obracałem się w tym kręgu, proszono mnie o różne porady prawne – opowiadał Wojciech Hermeliński.

Mimo tej znajomości, szef PKW nie zgadza się ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości, które chce przeprowadzić partia Jarosława Kaczyńskiego. – (…) ja nie zgadzam się z takim właśnie, z takim właśnie pójściem na skróty. Jednak uważam, że te działania, które zmierzają co zmian, wszelkich tych zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Sądzie Najwyższym, w moim przekonaniu, ja to patrzę na to z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, niestety, ale w moim przekonaniu naruszają konstytucję – ocenił Hermeliński.