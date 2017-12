Ziobro powiedział wieczorem w TVP i TVP Info, iż cieszy go środowa decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. - Pan prezydent stanął na wysokości zadania, zachował się bardzo godnie, pokazał, że Polska jest suwerennym państwem - dodał Ziobro.

- Polska jest jednym z większych państw UE i oczekujemy też, żeby nas szanowano, że nie będziemy jak chłopiec na posyłki, nie damy się traktować jak państwo wasalne - podkreślał. - Mamy swoje zasady, chcemy respektować zasady Unii Europejskiej, ale też nie pozwolimy, by ktoś nam narzucał swoje polityczne przekonania i interesy, pod pretekstem walki z praworządnością - mówił.

- Jestem przekonany, że zreformujemy nasze sądownictwo - dodał.

Prezydent zapowiedział w środę, że podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Po zawetowaniu w lipcu poprzednich ustaw dotyczących KRS i SN przygotował nowe projekty, do których poprawki wniósł w parlamencie klub PiS. Ustawy zostały uchwalone przez Sejm 8 grudnia, a w ubiegłym tygodniu bez poprawek przyjął je Senat.

W środę prezydent zapewniał, że nowe wprowadzane rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Nowa ustawa o SN wprowadza m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).