Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się 27 grudnia to 38 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na wspólną listę: Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie i Solidarna Polska. To 2 proc. wzrost w badaniu KANTAR Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 w stosunku do wyników z lipca 2017 r.

Na PO zagłosowałoby 20 proc. respondentów - spadek 2 punkty procentowe. 8 proc. badanych poparłoby Nowoczesną (bez zmian) i Sojusz Lewicy Demokratycznej (+2).

Do Sejmu dostałoby się także ugrupowanie Kukiz'15 - 6 proc. (-2). Frekwencja w wyborach wyniosłaby 52 proc.

Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego.