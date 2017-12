Demonstracja "Wigilia z Konstytucją" została zorganizowana w niedzielę po południu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie przez organizacje Obywatele RP, Wolne Sądy, Warszawski Strajk Kobiet i Obywatele Solidarnie w Akcji. W zgromadzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Jak podkreślał jeden z organizatorów, Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy, celem demonstracji było wyrażenie sprzeciwu wobec ważnych wydarzeń, które miały miejsce szczególnie w ostatnim tygodniu, przede wszystkim podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

To jest symboliczne miejsce przed Pałacem Prezydenckim, gdzie przychodzimy od pięciu miesięcy, od pięciu miesięcy domagając się debaty, dyskusji z panem prezydentem. Od pięciu miesięcy nie doczekaliśmy się jako społeczeństwo obywatelskie, jako organizacje pozarządowe, jako inicjatywy, eksperci, nie doczekaliśmy się takiej debaty - powiedział Wawrykiewicz. Zarzucił przy tym prezydentowi, że konsultacje dot. ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS prowadzone były jedynie z jedną opcją polityczną. O to mamy wielkie pretensje do pana prezydenta i dzisiaj jesteśmy też po to, aby mu o tym przypomnieć - że jest prezydentem wszystkich Polaków, a Rzeczpospolita to jest dobro wspólne, jak stanowi art. 1 Konstytucji"- dodał.

Organizatorzy mówili również o wszczęciu przez Komisję Europejską postępowania na podstawie art. 7 traktatu UE. To, że jesteście państwo tutaj dzisiaj pokazuje, że nie ma wolnego, nie ma wakacji, nie ma świąt od takich wartości jak demokracja, jak praworządność, jak wolność - powiedziała Agnieszka Wierzbicka z Warszawskiego Strajku Kobiet, apelując do zgromadzonych o kontynuowanie protestów. Wchodzimy na drogę służby ojczyźnie, nie możemy się zniechęcić - mówiła.