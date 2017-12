- To są trudne relacje (pomiędzy prezydentem a ministrem Macierewiczem - PAP), one wiążą się z dwoma elementami. Po pierwsze na poziomie osobowościowym nie ma chemii między panami. Po drugie na poziomie konstytucyjnym jest wpisane napięcie. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale nie posiada instrumentów, żeby to zwierzchnictwo mogło być realizowane. Instrumenty do zarządzania całym resortem posiada minister Macierewicz i jeśli ta konstytucyjna niespójność napotyka na sytuacje, kiedy między dwoma wybitnymi politykami nie ma chemii, to powstają pola sporów - powiedział Zybertowicz w niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24.

- Bo co jest kluczowym obszarem tego sporu? Spór o system kierowania i dowodzenia państwem, czyli coś co jest konstytucyjnie zapisane, ale nie przesądzone - dodał.

Zybertowicz stwierdził ponadto, że ostatnie doniesienia dziennika "Fakt" dotyczące wylotu personelu zabezpieczającego wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie to fake news. - Jak przyjrzymy się informacjom dziennika "Fakt", to one są prezentowane w taki sposób jakby chodziło o wylot samolotu z prezydentem, a tymczasem problemy techniczne dotyczyły samolotu z misją przygotowawczą.

Jego zdaniem dziennik "Fakt" sugerował jakby problem techniczny dotyczył samolotu prezydenta. Według Zybertowicza nie ma żadnych wiarygodnych informacji, które wskazywałyby na złą wolę Ministerstwa obrony wobec prezydenta.

"Fakt" opisał w sobotę wydarzenia związane z przygotowaniami do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie.