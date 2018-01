Na drzwiach biura parlamentarzystów PiS zostały umieszczone napisy: "Macie krew na rękach, przez was zginał Piotr Szczęsny" oraz "konstytucja".

Nad ustaleniem sprawców tego czynu pracowali wspólnie policjanci z Nakła n. Notecią i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego i praca policjantów przyniosła spodziewane efekty. W środę policjanci ustalili osoby podejrzewane o dokonanie przestępstwa. Małżeństwo zostało zatrzymane około 18.30 w swoim miejscu zamieszkania, w Nakle n. Notecią. Oboje usłyszeli zarzut zniesławienia mogącego narazić na utratę zaufania" - poinformowała w czwartek rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji podisp. Monika Chlebicz.

Jak się udało dowiedzieć PAP, małżeństwo przyznało się do namalowania napisów na drzwiach. Wcześniej bawili się w pobliskim klubie i tam mieli znaleźć pojemnik z farbą w aerozolu, której użyli. Wyjaśnili też, że wcześniej nie planowali tego, a wszystko wyszło spontanicznie.

Podejrzani zostaną przesłuchani przez prokuratora, który rozpatrzy wniosek złożony przez policjantów o zastosowanie wobec podejrzanych policyjnego dozoru.

Zgłoszenie o namalowaniu napisów na drzwiach biura poselskiego do dyżurnego nakielskiej policji złożył w Nowy Rok o godz. 13.00 asystent posła.

Policjanci we wtorek przekazali zebrane wówczas materiały w sprawie do oceny prokuratora, czy nie doszło w tym przypadku do przestępstwa. Prokurator ocenił, że czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa i objął sprawę ściganiem z urzędu.

Art. 212 par. 1 przewiduje, że "kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności".