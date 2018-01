Od stycznia rząd Litwy wprowadził comiesięczne świadczenia na każde dziecko, w wysokości 30 euro (ok. 132 zł). Od wtorku w lokalnych urzędach można składać wnioski na otrzymanie finansowego wsparcia.

- Jeśli nasz program zainspirował Litwę do wprowadzenia rodzinnych świadczeń, to możemy mieć powód do satysfakcji, może nawet do dumy. Życzę Litwie, by ich ambitne plany zrealizowały się. Rozumiem, że oni zamierzają podnosić skalę udzielanej pomocy (rodzinom - PAP) - skomentowała Rafalska.

Zwróciła uwagę, że program "Rodzina 500 plus" został dostrzeżony na arenie międzynarodowej i rząd otrzymał szereg wyróżnień i nagród za jego wprowadzenie. - Za każdym razem, nawet jeśli nie chciałabym mówić o "500 plus", to i tak na wszystkich moich spotkaniach międzynarodowych z ambasadorami, ministrami zawsze wraca ten temat. Są to pytania dotyczące zarówno efektów programu, jak i tego, jak go wprowadzaliśmy - mówiła minister.

W sierpniu rząd otrzymał m.in. Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin za Rodzinę 500 Plus. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej odebrała ją podczas Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

Zgodnie z przyjętą na Litwie ustawą, 30 euro - niezależnie od dochodów rodziców - otrzyma każde dziecko poniżej 18. roku życia, a jeżeli się uczy - do 21. roku życia. Dzieci z rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci), a także z rodzin o niższych dochodach otrzymają 58,5 euro (ok. 258 zł). Rząd zapewnił, że wysokość świadczenia na dzieci każdego roku będzie wzrastać i w 2020 roku wyniesie 100 euro.

Z inicjatywą wprowadzenia pieniędzy na dzieci na wzór polski wystąpili posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).