Dworczyk był pytany w radiowej Trójce, czy premier rozważy możliwość spotkania się z lekarzami. W najbliższych dniach takie spotkanie na pewno nie jest planowane - powiedział minister.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w środę, że na razie na pewno z lekarzami rezydentami spotka się minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, bo jest do tego wyznaczony. Dodał, że będzie chciał pomóc w rozwiązanie problemu w służbie zdrowia.

Na pewno minister zdrowia będzie do dyspozycji lekarzy, również lekarzy rezydentów, to jest obszar działania pana ministra Radziwiłła - podkreślił w czwartek Dworczyk. Zaznaczył również, że właściwą osobą do rozwiązywania problemów jest właśnie minister zdrowia, który już spotykał się wielokrotnie z różnymi grupami lekarzy, przedstawicielami służby zdrowia i "nadal jest otwarty na to, żeby takie spotkanie prowadzić".

Premier docenia powagę sytuacji. I wszystkim nam zależy przede wszystkim na dobru pacjentów. Reformy - wszyscy są zgodni co do tego - są potrzebne - powiedział minister. Zauważył jednocześnie, że "wiele rzeczy" już się wydarzyło oraz wiele jest zaplanowanych. Z dnia na dzień sytuacji w służbie zdrowia nikt nie jest w stanie zmienić - podkreślił szef kancelarii premiera.

W środę Porozumienie Rezydentów OZZL zwróciło się z prośbą do premiera Morawieckiego o pilne spotkanie; młodzi lekarze chcą rozmawiać o tym, jak wyjść z "sytuacji kryzysu" w służbie zdrowia.

Lekarze-rezydenci, którzy od października protestują domagając się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB od 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń wypowiadają - w placówkach na terenie całego kraju - klauzulę opt-out, która oznacza dobrowolną zgodę lekarza na pracę powyżej 48 godz. tygodniowo. Dzięki tym umowom szpitale są w stanie zapewnić całodobową opiekę lekarską.