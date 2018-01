Beata Mazurek była pytana na konferencji prasowej w Sejmie, kto zapełni wakaty w komisji śledczej ds. Amber Gold, powstałe w wyniku przejścia zasiadających w niej posłów do kancelarii premiera. "Będziemy proponować panią poseł Iwonę Arent i pana posła Wojciecha Zubowskiego" - poinformowała rzeczniczka PiS. Później na Twitterze Mazurek poinformowała, że PiS zaproponuje te kandydatury na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się we wtorek. "Do składu komisji śledczej ds. Amber Gold będziemy proponować Posłów PiS Iwonę Arent i Wojciecha Zubowskiego. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu..." - napisała .

Dotychczasowi członkowie komisji przeszli w ostatnim czasie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Marek Suski został szefem gabinetu premiera, a Joanna Kopcińska rzecznikiem rządu.

Iwona Arent jest posłanką PiS z Olsztyna, w Sejmie zasiada od czterech kadencji; z wykształcenia jest politologiem. Obecnie jest przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zasiada też w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ponadto pełni funkcję sekretarza Parlamentarnego Zespołu Sportowego, kieruje Parlamentarnym Zespołem "Przyjaźni Środowisku" oraz uczestniczy w pracach m.in. Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wojciech Zubowski jest posłem PiS od dwóch kadencji, wybrany z okręgu legnickiego. Zasiada w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Należy też do parlamentarnych zespołów do spraw: Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Górnictwa i Energii, w Zespole ds. Żeglugi Śródlądowej oraz Zespole ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego.