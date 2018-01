- Naszym zadaniem jest wyjaśnienie politykom europejskim na czym polega istota reform sądowych w Polsce. Będziemy się odwoływali np. do doświadczeń sąsiadów, którzy po zjednoczeniu NRD i RFN przeprowadzili weryfikację sędziów z komunistycznych Niemiec, wskutek czego na stanowiskach zostało ich 30-35 proc. Pozostali musieli odjeść. My dopiero dziś nadrabiamy te zaległości. Jesteśmy spokojni, że art. 7 nie zostanie przeciwko Polsce wdrożony - wyjaśnił Dworczyk.

Pytany o zmiany w sądownictwie powiedział, że reforma sądów jest w Polsce niezbędna i popiera ją większość Polaków. - Szkoda, że dopiero teraz zostanie przeprowadzona. Wierzę, że uda się przekonać część unijnych sojuszników do naszych racji - stwierdził.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk odniósł się także do kwestii wprowadzenia w Polsce euro. - Dziś wiemy na pewno, że to nie jest dobry moment na wprowadzenie wspólnej waluty. Dlatego żadne prace w tej sprawie nie są przez nas prowadzone - powiedział gazecie. Dodał, że Polska dołączy do strefy euro, kiedy będzie to korzystne dla kraju. Minister przypomniał także o doświadczeniach sąsiednich krajów np. Litwy i Słowacji, gdzie po wprowadzeniu euro, ceny wzrosły.

Pytany - jako były wiceminister MON - o to czy uważa, że to dobrze, iż wojsko nie będzie pomagać przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, odparł: Nie widzę problemu w tym, że WOŚP nie otrzymuje pomocy z MON. - Wspieranie tej czy innej organizacji pozarządowej powinno być zawsze niczym niewymuszonym wyborem. Dotyczy to zarówno każdego z nas, jak i instytucji państwowych czy firm prywatnych. Sam staram się wspierać różne organizacje charytatywna, które robią wspaniałe rzeczy - mówił w wywiadzie.

Dopytywany o kwestię Antoniego Macierewicza i o to, czy jego kariera jako szefa MON zmierza ku końcowi, minister stwierdził, że "nie ma żadnych przesłanek, żeby Antoni Macierewicz kończył swoją obecną misję". Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzję podejmie premier Morawiecki wspólnie z kierownictwem politycznym PiS.