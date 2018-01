Poseł PiS pytany w Polsat News o to, czego dotyczyła jego rozmowa z ambasadorem Niemiec, powiedział, że "pół godziny rozmawiał z ambasadorem" o "słoniu, który może zatruć nasze stosunki".

Okazuje się, że chodzi o reparacje. - "Słoniu"? tak to nazwał? "Słoń"? - zapytał Grzegorz Jankowski. - Tak, że ta sprawa reparacji, to jest słoń w naszych stosunkach - stwierdził Suski.

Polityk PiS stwierdził, że trudno powiedzieć, czy uda się zmusić Niemcy do wypłaty odszkodowań. - Oni są z tego powodu bardzo wściekli. Mieliśmy takie sygnały, mówiono nam, że Niemcy są bardzo wściekli z tego powodu, że Polacy, wracają do kwestii reparacji - powiedział Suski. I dodał, że w odpowiedzi on sam zauważył, że Polacy mają prawo być wściekli, jeżeli w niemieckiej telewizji mówi się o "polskich obozach zagłady".