Nasza grafika pokazuje resorty, w których najprawdopodobniej dojdzie do zmian, i możliwych następców obecnych ministrów.

W przypadku obsady stanowiska ministra finansów najpoważniejszym kandydatem, który – jak przekonują nasi informatorzy – zyskał już akceptację kierownictwa politycznego PiS, jest wiceminister finansów Teresa Czerwińska, która odpowiada za budżet. Jednak w niedzielę pojawiły się wokół niej kontrowersje. Wirtualna Polska podała, że urodziła się ona w 1974 r. w Dyneburgu na Łotwie, która wówczas należała do ZSRR, co miałoby być przeszkodą w uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych. Resort finansów wiadomość o odmowie dostępu do tego typu informacji zdementował, ale nie podał, czy o taki dostęp występowano.

Na liście kandydatów na szefa MF pojawia się też Paweł Gruza, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki, i prawa ręka Mateusza Morawieckiego w sprawach gospodarczych – Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W przypadku resortu rozwoju od początku mocnym kandydatem jest wiceminister Jerzy Kwieciński. Na giełdzie nazwisk pojawia się też Jadwiga Emilewicz, także wiceminister rozwoju. Jest wiceprezesem partii Jarosława Gowina Porozumienie.

Mateusz Morawiecki Ministerstwo Rozwoju

Możliwi następcy:



Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w resorcie rozwoju, nadzorująca w nim m.in. programy Inteligentna Gospodarka i Rozwój, wiceprzewodnicząca ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie



Jerzy Kwieciński – wiceszef resortu, odpowiedzialny za wykorzystanie funduszy unijnych, koordynował powstanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Mateusz Morawiecki Ministerstwo Finansów

Możliwi następcy:



Teresa Czerwińska – podsekretarz stanu odpowiedzialna za budżet państwa, wcześniej wiceminister w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, profesor UW w dyscyplinie finanse



Paweł Gruza – podsekretarz stanu w resorcie finansów, odpowiedzialny za pro- jekty uszczelniania podatków, przygotował m.in. projekty o split payment, wcześniej wiceminister skarbu państwa



Paweł Borys – szef Polskiego Funduszu Rozwoju, prawa ręka Mateusza Morawieckiego, osoba odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji zmian w OFE i emeryturach pracowniczych

Jan Szyszko Ministerstwo Środowiska

Możliwi następcy:



Henryk Kowalczyk – poseł PiS, obecnie szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, minister bez teki w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego



Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w resorcie rozwoju, nadzorująca w nim m.in. programy Inteligentna Gospodarka i Rozwój, wiceprzewodnicząca ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie

Anna Streżyńska Ministerstwo Cyfryzacji

Możliwi następcy:



Paweł Szefernaker – poseł PiS młodego pokolenia, jeden z organizatorów kampanii prezydenckiej i parlamentarnej PiS w mediach społecznościowych, obecnie sekretarz stanu w kancelarii premiera



Jadwiga Emilewicz – podsekretarz stanu w resorcie rozwoju, nadzorująca w nim m.in. programy Inteligentna Gospodarka i Rozwój, wiceprzewodnicząca ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie



Marek Zagórski – wiceminister cyfryzacji, polityk Porozumienia Jarosława Gowina, poprzednio wiceminister skarbu, a w latach 2006–2007 wiceminister rolnictwa w rządzie PiS-Samoobrona-PSL, wcześniej członek SKL

Andrzej Adamczyk Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Możliwi następcy:



Krzysztof Mamiński – obecnie prezes PKP, ekonomista przez całe zawodowe życie związany z kolejnictwem, członek kolejarskiej Solidarności



Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej wiceminister skarbu państwa



Bogdan Rzońca – poseł PiS, szef sejmowej Komisji Infrastruktury, przed reformą samorządową wojewoda krośnieński, później radny, wicemarszałek podkarpackiego sejmiku i parlamentarzysta PiS

Witold Waszczykowski Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Możliwi następcy:



Krzysztof Szczerski – szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i minister odpowiedzialny w kancelarii za sprawy zagraniczne, wcześniej poseł PiS odpowie- dzialny za sprawy zagraniczne, w latach 2006–2007 wiceszef MSZ



Jacek Czaputowicz – wiceminister spraw zagranicznych, w latach 2008–2012 dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej



Adam Bielan – wicemarszałek Senatu, członek Porozumienia Jarosława Gowina, polityk bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu, niegdyś nazywany spindoktorem PiS