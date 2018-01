Bielan pytany, czy do rekonstrukcji rządu dojdzie w poniedziałek odpowiedział, że od rekonstrukcji dzielą "raczej godziny, a nie dni". - Kwestia rekonstrukcji to już raczej kwestia godzin - powiedział.

Według wicemarszałka Senatu będzie to "głęboka rekonstrukcja" i do zmian dojdzie m.in. w kierownictwie resortu finansów i resortu rozwoju, którymi kierował do tej pory obecny premier Mateusz Morawiecki.

Będą też zmiany, które będą niespodzianką - zapowiedział Bielan.

- Wszystkie decyzje personalne zostaną ogłoszone dzisiaj przez pana premiera Morawieckiego. Byłoby nieeleganckie, gdybym ja albo ktokolwiek inny te decyzje przed panem premierem ujawniał opinii publicznej - dodał wicemarszałek Senatu.

Bielan potwierdził, że partia Porozumienie, której jest wiceszefem, będzie miała w rządzie dwóch ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że po święcie Trzech Króli, w krótkim terminie po tej dacie, będzie można poznać wszystkie możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów.

W czwartek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS; jednym z jego tematów była właśnie rekonstrukcja rządu. W piątek natomiast szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że na spotkaniu został przyjęty plan rekonstrukcji.

Po powołaniu rządu Mateusza Morawieckiego prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP mówił, że wydaje mu się, iż zmiany będą "dosyć głębokie". Politycy obozu Zjednoczonej Prawicy wskazywali, że obejmą one kilka resortów.

Rzeczniczka rządu: We wtorek około południa powinno odbyć się zaprzysiężenie nowych ministrów

We wtorek poznamy skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego; kończymy proces rekonstrukcji; około południa powinno odbyć się zaprzysiężenie nowych ministrów - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w poniedziałek w PR1, że "premier ogłosi swoje decyzje, które zostały wypracowane w ramach konsultacji i ze ścisłym kierownictwem politycznym PiS i w porozumieniu z prezydentem, dotyczące zarówno spraw organizacyjnych, jak i personalnych".

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował w poniedziałek w Radiu Zet, że planowana rekonstrukcja rządu będzie średnia; obejmie wymianę więcej niż 5, mniej niż 10 ministrów. Jak dodał, nie zaskoczyła go liczba ministrów do wymiany. "Spodziewaliśmy się tego" - powiedział.

Szef sejmowej komisji finansów Jacek Sasin zapowiedział w poniedziałek w Radiowej Trójce, że rekonstrukcja rządu na pewno będzie dotyczyć ministerstw finansów i rozwoju.

Z kolei wicepremier Jarosław Gowin podkreślił tego dnia, że rekonstrukcja obejmie mniej więcej jedną trzecią resortów.