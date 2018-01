Dymisji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła chce 79 proc. ankietowanych, podaje "Super Express".

- Minister Radziwiłł w ogromnym stopniu zapracował sobie na własną niepopularność. Polacy nie lubią go głównie za cechy osobowości, zwłaszcza arogancję, jaką okazuje młodym lekarzom – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik. - Nie przekonuje ich też to, jak będąc przedstawicielem prywatnej służby zdrowia, próbuje reformować publiczną służbę zdrowia. Bez wątpienia to jeden z najgorzej dobranych ministrów w socjalnym rządzie PiS.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster między 3 a 5 stycznia 2018 r. na próbie ponad 1 tysiąca Polaków.