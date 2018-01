Jacek Czaputowicz to 62-letni profesor politologii i absolwent podyplomowych studiów na Oksfordzie. Z MSZ i służbą cywilną związany jest od lat – w latach 90 był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Piastował też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Administracyjnej Europejskiego Instytuu Administracji Publicznej w Maastricht, a w latach 2008-2012 był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2014 został też członkiem Rady Programowej PiS.

To on jest też autorem słynnego artykułu w "Do Rzeczy", w którym udowadniał, że wyboru Donalda Tuska na druga kadencję na stanowisko szefa Rady Europejskiej był dokonany niezgodnie z prawem.

Początkowo Witolda Waszczykowskiego miał zastąpić Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Jednak według nieoficjalnych informacji, do tego politycznego transferu nie dojdzie. Stąd szybkie poszukiwanie przez premiera kandydata dobrze przygotowanego do pełnienia stanowiska szefa MSZ, jak też takiego, który był do zaakceptowania zarówno przez PiS, jak i otoczenie Andrzeja Dudy.