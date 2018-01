Gratuluję, gratuluję objęcia urzędów ale gratuluję także tych ponad 2 lat dobrej pracy, dobrej pracy dla Rzeczypospolitej, po to, aby ta zmiana, którą zapowiadaliśmy w 2015 r. i wcześniej, była rzeczywiście zmianą dobra, zmianą, którą jako taką właśnie będą postrzegali nasi rodacy - mówił prezydent. Jesteście państwo ludźmi bardzo skromnymi. Wielokrotnie słyszałem, jak mówiliście: +to jest służba, tu nie ma żadnych z naszej strony oczekiwań, nie ma żadnych żądań, my wykonujemy służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc te stanowiska+ - zwrócił się prezydent do członków rządu.

Ale ja uważam, że jest obowiązkiem prezydenta ludziom, którzy służą ojczyźnie z całego serca podziękować. I wszystkim państwu - zarówno w tym, którzy dzisiaj obejmują urzędy, jak i tym, którzy dzisiaj z urzędów odchodzą (...), jak i tym, którzy cały czas te urzędy pełnią i będą pełnili - bardzo, bardzo, z całego serca dziękuję - oświadczył Andrzej Duda.

Głęboko wierzę w to, że te zmiany, które następują, przyczynią się do jeszcze efektywniejszego działania rządu, jeszcze efektywniejszego działania poszczególnych ministerstw. Krótko mówiąc, że wszystkie te zobowiązania, które zostały podjęte zostaną dopełnione, w miarę możliwości, przynajmniej te najważniejsze do końca tej kadencji, czyli do końca 2019 r. - dodał.

Podkreślił, że jest otwarty na współpracę z Radą Ministrów. Chcę z całą mocą powiedzieć jedno - jestem otwarty na współpracę. Proszę państwa o to, żebyście byli w kontakcie ze mną, z Kancelarią Prezydenta. Proszę o spotkania w przypadku jakichkolwiek problemów, jeżeli będzie trzeba coś przeprowadzić, jeżeli będzie tam potrzebne specjalne działanie ze strony prezydenta, proszę przyjść i po prostu mi o tym powiedzieć; ja będę czynił wszystko, żeby z państwem jak najlepiej współpracować. Mnie ogromnie na tym zależy, żeby to, co robimy dla Rzeczypospolitej, było robione jak najlepiej - podkreślił prezydent.

Jestem zawsze otwarty, proszę o wszelkie konsultacje i chciałbym, żebyście państwo widzieli we mnie tego, który współdziała i wspiera waszą pracę - powiedział do członków Rady Ministrów prezydent.