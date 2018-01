We wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał nowych członków Rady Ministrów, m.in. nowych szefów: MON, MSWiA, ochrony środowiska i zdrowia. Wcześniej prezydent Duda odwołał ze stanowisk m.in.: szefa MON Antoniego Macierewicza, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, szefa resortu środowiska Jana Szyszkę, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i minister cyfryzacji Annę Streżyńską.

Prof. Zybertowicz pytany we wtorek w TVN 24, kiedy zostało rozstrzygnięte, że Antoni Macierewicz utraci stanowisko szefa MON, odparł: Sądzę, że to zostało rozstrzygnięte w czasie posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Jego zdaniem doniesienia medialne, według których jeszcze we wtorek rano nie zapadła decyzja ws. MON, to "jakiś fake news" i "nieporozumienie".

Kolejność była taka: w ubiegłym tygodniu spotkał się Komitet Polityczny PiS po wstępnych uzgodnieniach z sojusznikami Zjednoczonej Prawicy. W niedzielę premier spotkał się z prezydentem i wtedy wszystko zostało omówione - podkreślił Zybertowicz. Jak dodał, "premier zakomunikował prezydentowi, jakie są decyzje PiS".

Doradca prezydenta ocenił, że Antoni Macierewicz pod wieloma względami się "sprawdził". Myślę, że wykazał się niezwykłą pracowitością i energią na wielu polach, ale, jak się zdaje, niektóre pola potrzebowały świeżego spojrzenia - powiedział.

Według Zybertowicza "siła Antoniego Macierewicza będzie dalej wzmacniała +dobrą zmianę+", a jego obecność w obozie Zjednoczonej Prawicy jest "ważnym komunikatem dla wyborców".

Podczas wtorkowej uroczystości na nowego ministra finansów powołana została Teresa Czerwińska, a ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński. Dotychczas resortami finansów i rozwoju kierował Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda powołał też Jadwigę Emilewicz na ministra przedsiębiorczości i technologii, Jacka Czaputowicza na szefa MSZ, a Łukasza Szumowskiego na ministra zdrowia.

Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji został powołany na ministra obrony narodowej; nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Na funkcję ministra środowiska powołany został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury; wcześniej pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa