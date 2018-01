W nieoficjalnych rozmowach politycy Platformy przewidują, że posłowie: Joanna Fabisiak, Marek Biernacki i Jacek Tomczak, którzy złamali ustalenia klubowe, mogą zostać usunięci z Platformy.

Sejmowa większość zdecydowała w środę, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", zakładający liberalizację obowiązujących przepisów w sprawie aborcji, nie będzie procedowany. Propozycja Komitetu Obywatelskiego "#ZatrzymajAborcję", zaostrzająca przepisy, trafiła natomiast do dalszych prac w komisji.

Podczas obu środowych głosowań klub Platformy podzielił się - zdecydowana większość głosowała za skierowaniem do dalszych prac pierwszego z projektów i odrzuceniem drugiego. Fabisiak, Biernacki i Tomczak głosowali odwrotnie - chcieli odrzucenia propozycji liberalizującej obecne prawo i dalszych prac nad projektem zaostrzającym obecne przepisy. Część posłów PO nie wzięło udziału w głosowaniach; większość z nich była obecna tego dnia podczas innych głosowań.

Była dyscyplina wprowadzona przez prezydium klubu i rekomendowana przez Zarząd Krajowy, głosowania za skierowaniem do komisji projektu umownie zwanego projektem Barbary Nowackiej i odrzucenia projektu zaostrzającego prawo (aborcyjne). Troje posłów wyłamało się z dyscypliny, jutro o tym będziemy rozmawiać na zarządzie krajowym - powiedział Neumann.

Oburzony zachowaniem swych klubowych kolegów jest wiceszef klubu PO Rafał Trzaskowski. Olbrzymia większość klubu zagłosowała zgodnie z dyscypliną. Trzy osoby się wyłamały i rzeczywiście była jakaś niewielka grupa posłów, która była na sali, ale nie wzięła udziału w tych konkretnych głosowaniach. Dla mnie jest to całkowicie niezrozumiałe, że ten projekt (komitetu "Ratujmy Kobiety") został odrzucony - powiedział PAP Trzaskowski.

Zwrócił uwagę, że nie chodziło o uchwalenie ustawy, a jedynie skierowanie jej projektu do dalszych prac w komisji. Dla mnie porażające jest to, że nawet część posłów PiS dopuszcza ten projekt, a jakaś część naszych posłów nie chce się zgodzić nawet na to, żeby ten projekt był dyskutowany - podkreślił polityk PO. "Gdy zaczyna dominować prawicowy obskurantyzm, naszym obowiązkiem - jako opozycji - jest obrona praw kobiet" - dodał Trzaskowski.

Postawę posłów PO, ale także i Nowoczesnej, dobitnie skomentował m.in na Twitterze lider SLD, Włodzimierz Czarzasty.

Do Przyjaciół z PO i .N. Jesteście dupkami. pic.twitter.com/8efB7GCDQI — WłodzimierzCzarzasty (@wlodekczarzasty) 11 January 2018

Za odrzuceniem projektu "Ratujmy Kobiety 2017" głosowało 202 posłów, przeciw było 194, wstrzymało się siedmiu. Za tym, by projekt trafił do dalszych prac w Sejmie opowiedziało się m.in. 58 posłów PiS, w tym: prezes partii Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, b. szef MON Antoni Macierewicz oraz szef MSWiA Joachim Brudziński.

Schetyna: Trzeba ukarać posłów PO głosujących za odrzuceniem projektu "Ratujmy Kobiety 2017"

Posłowie PO, którzy opowiedzieli się za odrzuceniem projektu komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", liberalizującego prawo aborcyjne, muszą zostać ukarani - oświadczył w czwartek szef PO Grzegorz Schetyna.

Sejmowa większość zdecydowała w środę, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", zakładający liberalizację obowiązujących przepisów w sprawie aborcji, nie będzie procedowany. Propozycja Komitetu Obywatelskiego "#ZatrzymajAborcję", zaostrzająca przepisy, trafiła natomiast do dalszych prac w komisji. W obu głosowaniach w klubie PO zarządzono dyscyplinę.

Część posłów PO nie wzięło udziału w głosowaniach; większość z nich była obecna tego dnia podczas innych głosowań.

Schetyna w radiowej Trójce zapowiedział, że w czwartek o godz. 13. zarząd PO zajmie się sprawą trzech posłów, którzy złamali dyscyplinę partyjną. "Uważam, że (posłowie, którzy opowiedzieli się za odrzuceniem projektu liberalizującego prawo aborcyjne - PAP) muszą zostać ukarani" - oświadczył lider PO.

Dopytywany, czy grozi im usunięcie z partii, Schetyna stwierdził, że katalog kar jest szeroki, jednak - jak dodał - swoją ocenę głosowania przekaże w pierwszej kolejności członkom zarządu krajowego Platformy.

Schetyna mówił też, że w partii zarządzono dyscyplinę, ponieważ głosowania nad projektami zmieniającymi prawo aborcyjne, nie było kwestią decyzji światopoglądowej, tylko technicznej - czy Sejm będzie pracował nad danym projektem, czy odrzuci go w pierwszym czytaniu.

Stwierdziliśmy, że jest absolutnie nie do zaakceptowania projekt zaostrzający prawo aborcyjne Ordo Iuris i przyjęliśmy dyscyplinę głosowania za odrzuceniem tego projektu. W związku z tym, że niektóre rzeczy wpisane w projekt liberalizujący tę ustawę były według nas interesujące i do rozmowy, podjęliśmy decyzję, że będziemy głosować za tym, żeby go przekazać do dalszych prac w komisji - mówił lider PO.