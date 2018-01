Obecna sytuacja w Polsce, pamięć historyczna z czasów komunizmu oraz osobiste doświadczenia z czasów »Solidarności« i dramatycznego dla naszego państwa stanu wojennego są powodem, dla którego nie stawię się na wezwanie władzy stawiającej się ponad prawem - pisze w oświadczeniu na łamach "Gazety Wyborczej" Władysław Frasyniuk.

Sprawująca obecnie władzę w Polsce koalicja Prawa i Sprawiedliwości przeprowadziła w trybie niezgodnym z Konstytucją RP zmianę ustroju naszego państwa z demokratycznego na system autorytarny - pisze polityk.

Jego zdaniem PiS "zdetonowało filary demokratycznego państwa prawa, które w demokratycznych warunkach stanowią ochronę i gwarancję uczciwości państwa wobec obywateli". Dzisiejsze czasy wymagają od nas, obywateli, jednoznacznej postawy w obronie konstytucji i wartości demokratycznego państwa prawa – pisze.

Wezwanie do prokuratury dla Frasyniuka dotyczy wydarzeń z 10 czerwca, do których doszło na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Kilkadziesiąt osób zakłóciło obchody upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Policja skierowała wówczas 91 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. Wśród nich był Władysław Frasyniuk, który - jak podała policja - odpowie z naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Grożą za to nawet trzy lata więzienia.