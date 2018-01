Mazurek na piątkowym briefingu w Sejmie stwierdziła, że "gołym okiem widać", iż politycy opozycji - PO i Nowoczesnej - są zagubieni.

- Nie są jednomyślni, kłamią i kręcą, bo jest rzeczą nienormalną, że z jednej strony chodzą na "czarne protesty" i angażują się po stronie chociażby zwolenników liberalizacji ustawy aborcyjnej, a z drugiej strony nie mają odwagi głosowania na Sali Plenarnej (w Sejmie - PAP) - powiedziała rzeczniczka PiS.

Jak wskazała, dla niej ten "obraz jest jednoznaczny". - Jestem przekonana, co do tego, że opozycja - szczególnie Platforma Obywatelska - mami Polaków (...). Kłamią i kręcą - co innego robią, a co innego mówią. Mam nadzieję, że ten obraz zostanie utrwalony wśród Polaków - podkreśliła Mazurek.