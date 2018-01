W piątek "Fakt" napisał, że Korwin-Mikke chce odejść z Parlamentu Europejskiego i rzucić politykę. Według dziennika Korwin-Mikke negocjuje sojusz z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem, któremu ma oddać partię Wolność.

Korwin-Mikke powiedział w piątek PAP, że plotki o jego odejściu z polityki, to "jakaś bzdura". - Prawdą z tego jest tylko to, że rozważam - by być ścisłym, od dwóch lat - rezygnację z Parlamentu Europejskiego - dodał.

Europoseł oświadczył, że "z polityki się nie wycofuje, a rozważania o +przejęciu zaplecza politycznego+, to jakaś abstrakcja polityczna".

Na pytanie, czy bierze pod uwagę start w wyborach na prezydenta Warszawy odparł: "Jest możliwość, że to zrobię i wystartuję w wyborach na prezydenta m.st.Warszawy".