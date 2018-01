Spór z Brukselą

To ogromna rola premiera, który podjął już jakieś działania, ale prezydent zawsze w takich kwestiach współdziała z rządem – mówił gość Radia ZET Krzysztof Łapiński, pytany przez Łukasza Konarskiego o to, czy Andrzej Duda wesprze polski rząd w sporze z Brukselą. Dodał, że prezydent spotkał się już z premierem i nowym szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, by porozmawiać m.in. o sprawach brukselskich i "umiejętnie rozłożyć role".

Prezydent, kiedy będzie taka potrzeba czy zostanie o to poproszony, nawet sam z siebie deklaruje, że jest gotowy wspierać polski rząd – zapewnia gość Radia ZET. Pytany o wizyty zagraniczne Andrzeja Dudy odpowiada, że „przy każdej okazji, gdzie można spotkać przywódców innych państw – prezydent w rozmowach z nimi zawsze wspiera polski rząd, szczególnie w momencie, kiedy został uruchomiony art. 7”.

WOŚP

Łapiński pytany był też o WOŚP i wpis byłej premier Beaty Szydło, która uważa, że „akcje charytatywne są po to, by pomagać potrzebującym, a nie dla nierozumnej promocji tych, którzy je organizują”.

Politycy z PiS też przekazywali różnego rodzaju rzeczy na aukcję. Robił to np. Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński. Przyjmijmy założenie, że ci, którzy chcą wspierać osoby potrzebujące, ważne cele – niech to robią. Ci, którzy nie chcą – niech mają prawo, by nie wspierać. Niech ani jedna ani druga strona siebie nie krytykuje. Pomaganie osobom potrzebującym jest czymś dobrym – skomentował Łapiński. Zapowiedział, że Andrzej Duda przekazuje i będzie przekazywał różne przedmioty na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aborcja

Łapiński pytany o to, czy prezydent podpisze ustawę zakazującą aborcji, odpowiada: "Należy spodziewać się takiego podpisu". Zaznacza, że Andrzej Duda jasno deklarował, że jest przeciwnikiem aborcji eugenicznej. Konsultacje ze środowiskami kobiecymi? „Poczekajmy aż ustawa przejdzie przez Sejm. Prezydent zawsze zostawia sobie prawo do oceny ustawy, kiedy trafi ona na jego biurko” – komentuje gość Radia ZET.

Media

Krzysztof Łapiński był również pytany o finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. - Widocznie minister Czabański doszedł do wniosku, że to najlepsza i najbardziej skuteczna metoda. Ale nie można wprowadzić systemu, który byłby uznany przez obywateli za "represyjny" – ocenia rzecznik prezydenta. Jego zdaniem media publiczne w Polsce „powinny być ważnym elementem całego rynku i powinny mieć środki na wypełnianie swojej misji”.