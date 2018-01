"Najpierw Ryszard na Maderze a teraz Nowacka na Bali" - napisał lider Kukiz'15.

Polityk odniósł się w ten sposób do nieobecności Nowackiej m.in. na środowym proteście, zorganizowanym bezpośrednim po odrzucenie przez Sejm projektu "Ratujmy Kobiety”.

"Narobiła zamieszania, podburzyła ludzi i ... wyjechała. Porażający "szacunek" dla wyborców Lewicy ... I mimo, ze to nie moja bajka to aż mi ich żal. Naprawdę" - napisał też Paweł Kukiz w komentarzu na FB. A na TT dodał: "Dziwna ta totalna opozycja i jej umiłowanie do gorących wysp, gdy wrzenie w polskiej polityce. Najpierw Ryszard na Maderze a teraz Nowacka na Bali. A ich lud tańczy na lodzie. Bez gwiazd. Ciekawa taktyka".

Barbara Nowacka jest pełnomocniczką Komitetu "Ratujmy Kobiety 2017".