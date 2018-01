W piątek portal Fakt24.pl poinformował, że Baszko zamierza opuścić PSL. Gdyby te informacje się potwierdziły, oznaczałoby to, że Stronnictwo nie będzie dłużej klubem parlamentarnym, ponieważ potrzeba do tego 15 posłów.

Zgorzelski poinformował PAP, że w piątek poseł Baszko w rozmowie z nim "nie wyartykułował zamiaru opuszczenia Ludowców".

Rozmawiałem z nim. Czy odejdzie tego nikt nie wie. Na pewno nie odchodzi teraz ani w najbliższych dniach. Takich zamiarów podczas rozmowy nie wyartykułował - podkreślił Zgorzelski.

Jak dodał doniesienia medialne "nie są podparte twardymi dowodami".

Informację w tej sprawie zamieścił też PSL na twitterze. "#pilne uprzejmie informujemy wszystkich dobrych ludzi, że pogłoski o końcu klubu @nowePSL są mocno przesadzone 😉 Dobrego #piąteczek!" - napisano.

Tymczasem Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, członek zarządu Porozumienia pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy to już pewne, że poseł PSL Mieczysław Baszko przechodzi do Porozumienia odpowiedział, że "jest to bardzo prawdopodobne".

Dopytywany, czy jest na tyle pewny, że może to potwierdzić Bielan powiedział, że "nie wie". - Nie konsultowałem z moimi kolegami, kiedy tę sprawę mamy ujawnić w mediach, nie chcę wyjść przed szereg - podkreślił.

To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy wszystkiego państwo się dowiecie - zapowiedział. Jak dodał, szczegóły będą zdradzone "na ewentualnej konferencji prasowej".

UED chce wesprzeć PSL w przypadku odejścia posła Baszko

Koło Unii Europejskich Demokratów chce wesprzeć PSL w przypadku, gdyby Stronnictwo utraciło wymaganą liczbę posłów do tworzenia klubu parlamentarnego - dowiedziała się PAP od polityków tego koła.

Szef liczącego 4 posłów koła UED Jacek Protasiewicz w rozmowie z PAP zaznaczył, że jeśli istnienie klubu PSL byłoby zagrożone, politycy rozważają dołączenie do klubu Stronnictwa.

Nam zależy na wspólnym froncie opozycji, każdy kto jest po stronie opozycji w kłopocie, może liczyć na nasze wsparcie - mówił Protasiewicz.

Inny poseł UED Stefan Niesiołowski powiedział PAP, że koło bierze pod uwagę wsparcie osobowe Stronnictwa, w momencie, gdy PSL utraciłoby wymaganą liczbę posłów do utworzenia klubu parlamentarnego.

Koło uzależnia jednak swoją decyzję o dołączeniu do klubu PSL od decyzji posła Baszko. - W przypadku odejścia posła Baszko pomoglibyśmy klubowi PSL, ale zależy to od rozwoju sytuacji - powiedział Niesiołowski.

Dodał, że między PSL a UED trwają rozmowy na ten temat.