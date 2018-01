Organizacje pozarządowe i PiS zainaugurowały we wtorek w PE wystawę "Niech futra przejdą do historii". Ma ona zwracać uwagę na ogrom cierpień zwierząt hodowanych na futra i zachęcać państwa UE do zakazania takiej hodowli.

Wystawę zorganizowali europosłowie PiS (grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) - Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska i Stanisław Ożóg - oraz litewski europoseł Waldemar Tomaszewski i organizacje pozarządowe Otwarte Klatki, Fur Free Alliance, Eurogroup for Animals.

Podczas inauguracji wystawy odtworzone zostało nagranie wideo prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do uczestników konferencji.

Niech futra przejdą do historii. Ta wystawa ma przysłużyć się bardzo ważnemu przedsięwzięciu. Chodzi o to, by cierpienia, cierpienia zwierząt, było na świecie mniej, dużo mniej niż dzisiaj. A cierpienia zwierząt futerkowych to jedne z najgorszych cierpień, jakie w ogóle mają miejsce. Dlatego ta wystawa i dlatego warto ją odwiedzić, i dlatego warto poprzeć tę ideę. Tę ideę, która została wyrażona przeze mnie na początku. Naprawdę, ludzie mogą żyć bez tego. Ludzie mogą żyć, nie korzystając z takich futer. I wreszcie, ludzie mogą być bardziej ludzcy! A jeśli chodzi o nas, o Polaków, to często mówi się o drodze na Zachód. To jest właśnie droga na zachód. Dziękuję bardzo - powiedział Kaczyński.