Żurek przekazał, że nową przewodnicząca KRS wybrano 14 głosami za, przy trzech głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. - Wynik głosowania był bardzo dobry - ocenił Żurek.

Rzecznik KRS komentując wyniki głosowania, podkreślił, że prof. Gersdorf podjęła się "trudnej roli, za co na pewno należą się jej wyrazy szacunku".

- Trudna decyzja, trudna rola, ale Rada ma trwać do ostatniego możliwego dnia. Zmienia się konstytucję zwykłą ustawą, łamiąc tym samym konstytucję, ale my w poczuciu obowiązku za państwo będziemy trwać do ostatniego możliwego dnia - zadeklarował Żurek.

Piebiak o wyborze Gersdorf na przewodniczącą KRS: to wybór symboliczny, nie praktyczny

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ocenił, że "wybór nowej przewodniczącej KRS nie ma charakteru praktycznego, tylko symboliczny". - Rozumiem, że Rada chciała pod koniec swojej misji zaakcentować, że niczego się nie nauczyła i nic się w stanowisku Rady nie zmienia. Symbolem tego jest powierzenie na koniec stanowiska przewodniczącego KRS pani prezes Gersdorf - dodał.

Wiceminister podkreślił, że KRS w "tym składzie był i jest ciałem przeciwnym jakimkolwiek reformom i na szczęście niedługo zakończy działalność".

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie 17 stycznia i wprowadza m.in. wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm, mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

Piebiak w rozmowie z PAP odniósł się też do wypowiedzi prof. Gersdorf tuż po wyborze na przewodniczącego KRS. Jak podała m.in. "Gazeta Wyborcza", sędzia Gersdorf powiedziała we wtorek, że "trudno nie mieć myśli, że będę grabarzem tej instytucji".

- W imieniu ministerstwa sprawiedliwości i wielu sędziów, życzę powodzenia w misji pogrzebania Rady w dotychczasowej formule, bo niestety to była formuła zła i decyzje złe. Przypomnę sprawę asesorów. Im szybciej pani prezes wykona misję pogrzebania tej Rady, tym lepiej. Będzie nowa Rada, nowe otwarcie i szansa na coś pozytywnego - powiedział wiceminister.