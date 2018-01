Od wtorku wieczorem prezydent bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie spotka się z szefami rządów i państw.

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest zawsze oczekiwany, wiem to już doskonale. Zdążyłem się już przekonać w trakcie tych spotkań, że prawda jest taka, że to jest największe na świecie mocarstwo. Kiedy przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych to zawsze skupia na sobie uwagę - powiedział Andrzej Duda w TVP Info.

Pytany, czy dojdzie do spotkania z prezydentem USA Duda odpowiedział: No zobaczymy czy dojdzie. Być może, że dojdzie do jakiegoś takiego spotkania, choć bilateralnego spotkania jako takiego z panem prezydentem Donaldem Trumpem nie ma w agendzie, natomiast Davos to nie jest wielkie miasto.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się w dniach 23-26 stycznia. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent: Chciałbym, by Polska była widoczna w przestrzeni ważnych spotkań światowych

Prezydent podkreślił w środę w TVP Info, że Światowe Forum Ekonomiczne jest spotkaniem nie tylko liderów światowego biznesu, a także polityków. Jak zaznaczył, wydarzenie to jest również okazją do rozmowy o rozwoju i wyzwaniach - zarówno gospodarczych, jak i tych politycznych. To miejsce, w którym spotykają się dwa światy - świat biznesu i polityki, które są powiązane w zasadzie nierozłączne - dodał.

Andrzej Duda wskazał, że w Davos - wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim - ma "bardzo proste zadanie", jakim jest promowanie Polski i polskich firm, a także zachęcanie do inwestowania w naszym kraju.

Ja chciałbym, jako prezydent, by Polska była widoczna w przestrzeni ważnych spotkań światowych, co przekłada się później na rezultaty biznesowe i polityczne. Stąd decyzja, że obydwaj pojedziemy i będziemy intensyfikować tę polską obecność - oświadczył prezydent.

Prezydent Duda: W Davos będziemy promować Polskę oraz zachęcać do inwestowania

Prezydent powiedział w wywiadzie dla TVP Info, że w Davos będzie zachęcał inne kraje oraz firmy do inwestowania w Polsce. Uważam, że Polska jest krajem bezpiecznym, bardzo sprzyjającym inwestycjom, mamy doskonale wykształconą kadrę - mówił. Podkreślił, że ten potencjał należy w Polsce dalej rozwijać.

Według niego, innym ważnym zadaniem jest zachęcenie młodych ludzi do powrotu z emigracji. Musimy dbać o to, by zarobki były jak najlepsze - dodał.

Prezydent zaznaczył, że podczas spotkań w Davos nie zostaną podpisane "żadne kontrakty". Będziemy promować Polskę, przyjeżdżamy tutaj, żeby w polskim interesie zabiegać o rozwój gospodarczy - podkreślił Duda.

Jak mówił, Polska na Forum Ekonomicznym chce pokazać, "że jest krajem otwartym oraz zainteresowanym". Zależy mi, żebyśmy byli tak postrzegani - podkreślił.

Dopytywany, czym Polska może się w Davos pochwalić, prezydent wymienił m.in. realizację programu 500 plus oraz "coraz lepsze warunki do inwestowania". Przekonywał, że wśród zagranicznych inwestorów podziw budzi "nieprzerwany od lat" rozwój gospodarczy.