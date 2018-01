- Obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o cennych polityków, i polityków ogólnopolskich, i polityków lokalnych. Do kolejnego takiego dobrego poszerzenia dojdzie już wkrótce - powiedział Gowin w TVP1.

Pytany o szczegóły, odparł: "Zapraszam na skoki w Zakopanem, a przed skokami odbędzie się moja konferencja prasowa, tam będę mówił o szczegółach”.

Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczną się w Zakopanem w piątek kwalifikacjami, sobotę na Wielkiej Krokwi dobędzie się konkurs indywidualny, a w niedzielę drużynowy.

Niedawno z Porozumieniem postanowił związać się podlaski poseł Mieczysław Baszko - wcześniej polityk PSL. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz "kłusownictwem politycznym” nazwał działania, które doprowadziły do przejęcia posła Baszki przez Porozumienie. W odpowiedzi Gowin stwierdził, że uprzedzał prezesa PSL, że "do takiej sytuacji dojdzie". Nie było to - dodał - "z żadnej strony kłusownictwo", a akces Baszki do Porozumienia "jest jasną deklaracją moralną".