To pokłosie sprawy Gawłowskiego. Z jednej strony był to wykład akademicki na temat zakresu immunitetu, ale z drugiej padło mnóstwo praktycznych porad, co robić, gdy służby rano zapukają do drzwi - opowiada "Newsweekowi" o szkoleniu jeden z polityków. Połowie dowiedzieli się m.in, że CBA może przeszukać biuro i zabrać telefon z biurka, ale nie mogą nic posłowi zabrać z kieszeni czy torebki.

Polityków szkolił adwokat Arkadiusz Matusiak, który wcześniej pracował w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga i zajmował się walką z przestępczością.