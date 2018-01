Ocenił, że program 500 plus jest "niesprawiedliwy i opresyjny wobec klasy średniej", bo nie zachęca do aktywności zawodowej rodziców.

Propozycja programowa Nowoczesnej "Aktywna Rodzina" - to duża ulga, ale w zamian za aktywność zawodową rodziców - mówił Zembaczyński w Polskim Radiu 24. Czyli - jesteś aktywny dostajesz możliwość ulgi, która jest znacznie większa niż 500 plus - dodał.

Będzie więcej pieniędzy dla tych, którzy są aktywni i będzie sprawiedliwie dla tych, którzy powinni otrzymać tę pomoc - zapewniał poseł Nowoczesnej.

Dopytywany, czy oznacza to, że w chwili, gdy Nowoczesna dojdzie do władzy, zlikwiduje program 500 plus, odpowiedział: Tak, oczywiście. Zlikwidujemy i wprowadzamy "Aktywna Rodzinę" - powiedział.

500 plus miało być na każde dziecko. Nie jest. Kłamali - mówił Zembaczyński. I jeszcze jest to program, który jest opresyjny wobec klasy średniej - dodał. Zaznaczył jednocześnie, że w jego opinii 500 plus "oczywiście ma swoje pozytywne efekty, bo zniwelował strefę ubóstwa, ale z drugiej strony nie zachęca do aktywności" zawodowej rodziców.

Mazurek: 2,4 mln rodzin korzysta ze świadczenia, które chce zlikwidować Nowoczesna

Ze świadczenia, które chce zlikwidować Nowoczesna korzysta 2,4 mln rodzin, a w nich 3,65 mln dzieci - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek odnosząc się do zapowiedzi wiceszefa Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego dot. likwidacji programu 500 plus.

Rządowy program "Rodzina 500 plus" przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, wypłacanego bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko; wówczas obowiązuje kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę) - wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.