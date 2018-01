Zdaniem Kwaśniewskiego jest jedno wyjście, by zakończyć spór wokół nowelizacji ustawy o IPN – powołanie specjalnej „grupy polityczno-historycznej, na odpowiednio wysokim poziomie, która mogłaby rzecz przedyskutować”. - Byłoby dobrze, żeby problem rozwiązać, by stosunki z Izraelem były dobre. Jeżeli jednak okaże się, że w Polsce zwycięża wola naszej narracji, że nikt nam nie podskoczy, to będzie źle – ocenia gość Konrada Piaseckiego.

Były prezydent zaznacza, że „Polska nie ma dziś najlepszej opinii w świecie”. - Mamy zjawiska niezwykle naganne – hasła na marszach, na stadionach, linki, które pokazały się w TVP przy okazji debaty. To udowadnianie tezy, że Polacy mają problem z antysemityzmem i tym bardziej wymaga to wyjścia z opresji i załatwienia sprawy cicho – uważa gość Radia ZET. Dodaje, że podczas swojej prezydentury korzystał z pomocy historyków i specjalistów od prawa międzynarodowego, „by wybrnąć w trudnych sytuacjach”. - Robiliśmy tak z Niemcami i Izraelem. Trzeba rozmawiać – komentuje.

Aleksander Kwaśniewski pytany przez Konrada Piaseckiego o polską delegację na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, odpowiada, że „nie zrobiła ona furory, ale bardzo dobrze, że Polska była reprezentowana na wysokim szczeblu”. - Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane, bo przy całej krytyce to jest to takie spotkanie, na którym trzeba być. To imieniny ciotki, na które trzeba jeździć – komentuje.

Sekretarz stanu USA na Nowogrodzkiej? - To było zagrane, żeby dodatkowo pokazać jak jesteśmy silni i gdzie tu jest prawdziwa władza – uważa były prezydent i dodaje: - Radziłbym prezesowi Kaczyńskiemu, by takie spotkania robić w Sejmie, bo Nowogrodzka wygląda jak PRL i to jeszcze z początku lat 70. Jego zdaniem siedziba PiS wygląda „trochę jak paździerzowa Polska”. - Oczekiwałbym, że rządząca partia, tak troszcząca się o politykę historyczną i miejsce Polski, witałaby zagranicznych gości w miejscach, gdzie można będzie pochwalić się nowoczesną polską sztuką, malarstwem, rzeźbą – mówi Kwaśniewski. Jego zdaniem „mamy w Polsce system nowogrodzki, który trwa w najlepsze”.

Były prezydent uważa, że nowy premier i szef polskiej dyplomacji nadają inny ton polityce zagranicznej, ale „uda się, jeżeli za tym pójdą decyzje i działania”. Morawiecki? - Jest dużo fałszywych informacji, o których świat wie. Jego interpretacje zmian w sądownictwie są absolutnie bałamutne – ocenia. - Świat będzie coraz bardziej przyzwyczajał się, że Polska jest takim dziwnym krajem i będzie przymykał oko na różne rzeczy. Tak samo, jak świat już nie przeżywa dziś z emocjami wojny w Donbasie – mówi gość Radia ZET. Pytany o rekonstrukcję rządu odpowiada, że „jest kilka zmian personalnych, które dają jakąś nadzieję, chociażby MSZ, ale po owocach poznamy”.

Opozycja, jeżeli chce zaistnieć w kolejnych wyborach, musi szukać jak najszerszej płaszczyzny. W jedności nadzieja – ocenia Aleksander Kwaśniewski. „Chciałbym, żeby Lubnauer i Schetyna byli lepszymi liderami a nie gorszymi” – dodaje. Lewica? - Jej wielkim nieszczęściem i kłopotem jest to, że jest bardzo rozsypana. Martwi mnie to. Chciałbym, by wśród liderów dojrzała wola do rozmawiania ze sobą i realistycznej oceny sytuacji, żeby wiedzieli, że nie są tak silni, jak mogliby być – analizuje były prezydent.

Na razie mamy obrażanie się albo zaklinanie rzeczywistości – uważa. Jego zdaniem brakuje „gotowości, woli i zrozumienia, że czas biegnie i do wyborów będzie biegł coraz szybciej”. - Być może jest pora na jakąś grupę liderów lewicy, skoro nie ma jednego, który mógłby to przejąć – mówi gość Radia ZET. Pytany o to, czy radziłby lewicy podpięcie się pod koalicję PO-Nowoczesna, odpowiada: „Na pewno jako punkt wyjścia nie wykluczałbym tego”.