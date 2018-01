W poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotkał się z cywilnym kierownictwem MON. Jak zapowiedział szef BBN Paweł Soloch, spotkanie, które zaczęło się w BBN o godzinie 10, ma być okazją do przedstawienia zwierzchnikowi sił zbrojnych nowo mianowanych wiceministrów. Będzie to pierwsze spotkanie prezydenta z całym kierownictwem MON; według Solocha, będzie ono także kolejną okazją, by poruszyć tematy tak ważne, jak przyszły system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Sasin pytany w poniedziałek w Polsat News o to spotkanie podkreślił, że wszyscy liczą na to, iż różnice poglądów między prezydentem a ministrem obrony narodowej "to przeszłość". Polityk wyraził również nadzieję, że w końcu uda się wypracować wspólne stanowisko szczególnie w tych sprawach, które budzą wątpliwości, jak na przykład model dowodzenia polską armią na wypadek wojny. Tak powinno być, że takie spotkania mają miejsce, ponieważ pan prezydent ma swoją ogromną rolę, jeśli chodzi o obronność- zaznaczył Sasin.

Dopytywany, czy podczas rozmowy padną jakieś jasne oczekiwania dotyczące nominacji generalskich, czy sprawy gen. Jarosława Kraszewskiego, Sasin odparł:"Mamy chyba dobre zapowiedzi, jeśli chodzi o nominacje generalskie. Ja myślę, że pan prezydent tę sprawę rozstrzygnie. Jeśli chodzi o sprawę pana generała Kraszewskiego, to ona również jest na dobrej drodze, żeby być ostatecznie rozstrzygnięta.

Mariusz Błaszczak objął stanowisko ministra obrony 9 stycznia, zastępując Antoniego Macierewicza. Wcześniej między ośrodkiem prezydenckim a MON zarysowały się rozbieżności w poglądach na przyszły system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Obie instytucje zgadzały się np. w kwestii przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, różnice dotyczyły m.in. prerogatyw prezydenta, ale i samej struktury dowódczej. Brak uzgodnień w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada 2017 r.