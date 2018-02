"Cokolwiek by o nich myśleć, panowie Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki dobrze znają język polski. I gdyby chcieli zakazać pod groźbą kary używania określenia >polskie obozy zagłady<, to jako główni autorzy nowelizacji ustawy o IPN na pewno potrafiliby to zrobić - na przykład wpisując do tekstu inkryminowany zwrot: >polskie obozy zagłady<" - pisze w "Newsweeku" historyk Jan T. Gross. Jego zdaniem, w ten sposób PiS osiągnęłoby swój cel i świat by na to nie zwrócił uwagi. Zwłaszcza, że - zdaniem Grossa - normalni ludzie wiedzą, że to Niemcy odpowiadają za obozy zagłady.

Uczony uważa jednak, że ludzie nie dali się jeszcze "otumanić" rządowej propagandzie i uznali, że nowe prawo to "próba fałszowania historii", a PiS postanowiło "zakazać mówienia prawdy o zagładzie Żydów". Gross uważa bowiem, że nowe prawo usunie z debaty "historyczną wiedzę na temat współudziału polskiej ludności w prześladowaniu Żydów podczas okupacji". Tymczasem - jak twierdzi - zbadanie tego zjawiska to wielki sukces polskich historyków.

Działalność tych naukowców - dodaje Gross - przyniosła Polsce szacunek "jako kraju, którego społeczeństwo otwarcie konfrontuje się z bardzo trudną przeszłością". Tymczasem "jednym bezmyślnym gestem panowie Ziobro i Jaki reputację Polski w tej materii przekreślili" - podsumowuje.