Zdaniem Adama Hofmana weto jest to niemożliwe ze względu na konflikt polityczny, jaki "wyrządziłby w swoim obozie". – Jego pozycja w tym prawicowym elektoracie zostałaby poważnie zachwiana – stwierdził w rozmowie z RMF FM.

Dodał, że prezydent musi również wziąć na siebie obowiązek próby wyprowadzenia Polski z tej sytuacji. - Trzeba powiedzieć sobie jasno: nawet jeśli w tej sprawie merytorycznie mamy prawo walczyć o swoje - bo prawda jest po naszej stronie - to w tej sytuacji nie ma to żadnego znaczenia. To co się wydarzyło na arenie międzynarodowej może zakończyć się tym, że za jakiś czas Donald Trump napisze tweeta, z którego nie będzie odwrotu. Że Polska bardzo fajny sojusznik, ale zawieszamy swoje sojusznicze zobowiązania do momentu wyjaśnienia sytuacji w relacjach Polska-Izrael – powiedział Hofman.

Jego zdaniem rząd powinien "łagodzić straty, łagodzić skutki tego złego kryzysu".

- Ja widziałem wczoraj spot, taki całkiem dobry na arenę międzynarodową, zrobiony przez KPRM, przez premiera Morawieckiego, ale to powinno być bardzo szybko, dzisiaj - nie wiem, czy nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, czy na najbliższym jakaś duża poprawka budżetowa, która daje Kancelarii olbrzymie pieniądze... - stwierdził.