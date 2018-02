Jak podano w komunikacie MON, nowy wiceminister będzie odpowiedzialny m.in. za kontakty resortu obrony z parlamentem, współpracę z organizacjami proobronnymi i pozarządowymi oraz współpracę z wojskowymi placówkami muzealnymi.

Wojciech Skurkiewicz urodził się 5 grudnia 1969 roku w Radomiu. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994–2004 pracował jako dziennikarz w Katolickim Radiu Radomskim AVE. Od 2004 do 2006 r. był koordynatorem programowym, a następnie szefem redakcji Radia Plus Radom. W okresie 2006–2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. W latach 2006–2007 był radnym i przewodniczącym Rady Miasta Radomia. Należy do NSZZ „Solidarność”. Był senatorem w latach 2007-2015. W 2015 roku uzyskał mandat posła VIII kadencji z list Prawa i Sprawiedliwości, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej.