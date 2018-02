W oświadczeniu przesłanym izraelskim mediom minister Naftali Bennett wyraźnie podkreślił, że jest zdeterminowany poruszyć podczas wizyty w Polsce temat polskiego zaangażowania w mordowanie Żydów podczas Holokaustu, na co mają jasno wskazywać świadectwa historyczne.

Minister dodaje, że dyskusja z Polską powinna mieć formę dialogu, dlatego chce uczciwie porozmawiać z przedstawicielami rządu i studentami.

- Jestem zdecydowany jasno powiedzieć, że historia już udowodniła, że Polacy mieli udział w mordowaniu Żydów w czasie Holokaustu. (…) Wiadomość jest jasna: przeszłości nie da się napisać na nowo, przyszłość możemy napisać razem - cytuje komunikat Bennetta RMF FM.

Portal israelnationalnews.com informuje także, że minister edukacji Izraela będzie nawoływał do „mówienia prawdy” o polskich zbrodniach wobec Żydów w czasie Holokaustu. Właściwym celem wizyty ma być wywarcie nacisku na prezydenta Andrzeja Dudę, by ten zawetował nowelizację ustawy IPN.

Czaputowicz: wypowiedź Bennetta przedwyborcza, część kampanii wyborczej

- Wypowiedź izraelskiego ministra edukacji o udziale Polaków w Holokauście jest przedwczesna, trzeba też uwzględnić, że padła w trakcie kampanii wyborczej w Izraelu - powiedział w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Pytany o wizytę Bennetta i jego wypowiedź Czaputowicz powiedział: Ta część jego wypowiedzi, która mówi o potrzebie dialogu, oczywiście jest do przyjęcia, pokrywa się z naszym stanowiskiem. Natomiast nazywanie Polski, Polaków jako tych, którzy uczestniczyli w Holokauście - uważam że to jest niepotrzebne, przedwczesne. Powinniśmy dążyć do pewnego porozumienia; najpierw rozmawiać, a później dążyć do wypracowania stanowiska w tej sprawie.

Szef MSZ zauważył też, że w Izraelu toczy się kampania wyborcza. - Musimy brać poprawkę na pewne sformułowania polityków izraelskich - zaznaczył. Jego zdaniem Bennett kierował swe słowa nie tyle do Polski, ile do swojego elektoratu.

Czaputowicz oznajmił również, że MSZ nie pośredniczy w rozmowach dotyczących wizyty Bennetta w Polsce; głównym rozmówcą izraelskiego ministra byłoby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.