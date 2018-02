- Trzeba nazwać rzeczy po imieniu: to polityka PiS oraz ciche przyzwolenie na zachowania ksenofobiczne doprowadziły do tej eksplozji mowy nienawiści. Trzeba powiedzieć stanowcze "nie" wszelkim przejawom antysemityzmu. Ochrona dobrego imienia Polski, ochrona dobrego imienia naszego kraju polega właśnie na stanowczym sprzeciwie wobec wszelkich zachowań antysemickich - mówiła Gasiuk-Pihowicz na poniedziałkowym briefingu w Sejmie.

Poinformowała, że Nowoczesna złożyła wniosek do KRRiT o ukaranie Telewizji Publicznej m.in. "za liczne treści, które noszą znamiona antysemickie".

W uzasadnieniu wniosku Nowoczesna odniosła się m.in. do wpisu TVP info na Twitterze, który miał łączyć reakcję Izraela na nowelizację ustawy o IPN z kwestią reprywatyzacji, za który TVP przeprosiła ambasador Izraela Annę Azari.

TVP w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że "opublikowanie przedmiotowej informacji było pomyłką". Osoba odpowiedzialna za konto TVP Info skorzystała z niezweryfikowanego źródła informacji, tym samym nie dopełniła należytej staranności dziennikarskiej. W związku z tym zostaną wyciągnięte wobec niej konsekwencje dyscyplinarne - podkreślono.

Zarząd Telewizji Polskiej stoi na stanowisku, że dla treści dyskryminujących i wykluczających nie może być miejsca na antenie nadawcy publicznego - podkreśla Telewizja Polska. W związku z zaistniałą sytuacją Telewizja Polska przeprasza za tę niefortunną pomyłkę Ambasador Izraela w Polsce Panią Annę Azari - poinformowała TVP.

Rzeczniczka prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska proszona o komentarz w sprawie skargi Nowoczesnej powiedziała PAP, że Rada przyjmuje i analizuje wszystkie wnioski. - Jeżeli taka skarga oficjalnie do nas dojdzie to na pewno będziemy ją rozpatrywać. To będą zwykłe, standardowe procedury jakie stosujemy w każdej skardze, która do nas wpływa - podkreśliła.

Gasiuk-Pihowicz dodała, że Nowoczesna skierowała też wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z jednym z komentarzy, który pojawił się na Twitterze pod postem Rady Regionu Mazowieckiego Nowoczesnej. No jak pięknie w grupie, a teraz pięknie marszem do komory gazowej k...y zdradzieckie - brzmiał przytoczony wpis.

Posłanka poinformowała, że Nowoczesna uruchomiła także specjalny adres mailowy: dobreimiepolski@nowoczesna.pl, na który - jak mówiła - "każdy komu leży na sercu dobre imię Polski będzie mógł zgłaszać wszelkie przejawy mowy nienawiści, szczególnie tej o charakterze rasistowskim.

Jej zdaniem każdy wpis w mediach społecznościowych, każdy tekst, który ma charakter antysemicki szkodzi Polsce. - Oczekujemy, że instytucje państwa będą stanowczo reagowały w każdym z takich przypadków i tego dziś właśnie wymaga zarówno ochrona dobrego imienia Polski jak i przyszłość relacji polsko-żydowskich - podkreśliła szefowa Nowoczesnej.