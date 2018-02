Posłowie Nowoczesnej poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie, że zamierzają złożyć zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupycjnego dotyczące nowego prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka w sprawie podejrzenia naruszenia przepisów o ustawie antykorupcyjnej. Zapowiedzieli też złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. możliwości naruszenia przez Obajtka ustawy antykorupcyjnej oraz ustawy kominowej, która reguluje wynagrodzenia członków zarządów w spółkach pod kontrolą Skarbu Państwa.

Szłapka przypomniał, że Obajtek na początku 2016 r. został powołany przez ówczesną premier Beatę Szydło na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; obowiązki te pełnił już od końca 2015 r. W związku z tym Obajtek został objęty przepisami ustawy kominowej oraz ustawy antykorupcyjnej - podkreślił Szłapka. Jak dodał, jednocześnie z wpisów w KRS wynika, że w tym czasie Obajtek został wpisany w rubryce +organ nadzoru+ w spółce Lotos Bio Paliwa, której ponad 50 proc. udziałów ma Skarb Państwa oraz do spółki Dalmor której większościowym udziałowcem jest również Skarb Państwa. To znaczy, że Obajtek był w radach nadzorczych obu tych spółek, kiedy pełnił funkcję prezesa ARiMR - zaznaczył Szłapka.

Jak podkreślił, zawiadomienie do CBA i prokuratury zostanie złożone w związku z tym, że będąc prezesem agencji rządowej Obajtek jednocześnie pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Niedopuszczalne jest, żeby prezes agencji rządowej, objęty ustawami antykorupcyjną i kominową, pełnił funkcje w organie nadzorczym spółek, gdzie udziałowcem jest Skarb Państwa - zauważył poseł. Nowoczesna niczego nie przesądza, ale po to są służby - CBA i prokuratura - żeby to zbadać - oświadczył.

Marek Sowa poinformowal, że Nowoczesna złożyła interpelację poselską do koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w związku z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych Obajtka.

Z zawiadomienia CBA z 2013 r. wiemy, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Porównanie oświadczeń z końca 2010 i 2012 roku jasno pokazuje, że Obajtek wzbogacił się o ponad milion złotych w stosunku do tego, jakie miał przychody - oświadczył Sowa. Podkreślił, że ujawnione źródła dochodów nowego prezesa PKN Orlen nie mają żadnego pokrycia z tytułu przychodów lub wynajmu nieruchomości.

Pytamy, czy zostało wyjaśnione, skąd Daniel Obajtek miał środki na spłatę kredytu, którego zadłużenie z 660 tys. złotych spadło do 430 tys. zł. Skąd miał środki na nabycie 10 proc. w spółce ERG Sp.z.o.o., które, jak wynika z informacji w Internecie, jest warte 800 tys. zł oraz w jaki sposób zwiększył kwotę wolnych środków na koncie z 5 tys. zł. do 300 tys. zł" - oświadczył Sowa. "Łącznie 1.325 tys. złotych żywej gotówki, na którą nie ma żadnego pokrycia w dochodach - dodał Sowa.

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała w poniedziałek z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa.